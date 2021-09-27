محافظ الدقهلية: صيانة شاملة لـ28 مدرسة بتكلفة 25 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة إنهاء استعدادات مدارس الدقهلية لاستقبال العام الدراسي، وفي هذا الإطار أوضح " مختار" أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لعدد 28 مدرسة تعليم عام وفني بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه وصيانه بسيطة لعدد 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة وطرح 27 مدرسة انشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقري شربين.

وشدد المحافظ علي ضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق التباعد بين الطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة حرصا علي الصحة العامة لأبنائنا الطلاب، وكذا متابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها علي المدارس وتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما وجه "المحافظ" لضرورة المرور علي المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياه اعلي المدارس وجاهزية الاثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، وأشار " مختار" للمتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها "ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن..

الجدير بالذكر أن اعتمادات التغذية المدرسية بالدقهلية لهذا العام للفئات المستهدفة تبلغ 78 مليون و764 ألف جنيه تشمل وجبات جافة ومطهية لمدارس التربية الخاصة وبسكويت لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والتعليم الأساسي ثم تليها مرحلة التعليم الفني وذلك في إطار تطوير منظومة التغذية المدرسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم انه يتم عقد لقاءات واجتماعات دورية واسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الاعمال والتجهيزات بالمدارس علي مستوي المحافظة قبل بداية العام الدراسي، وتم تشكيل لجان للمرور علي كافة الإدارات والمدارس للتأكد من جاهزيتها مشيرا إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة، وأضاف انه تم فتح 10 قاعات رياض اطفال جديدة ليرتفع عدد قاعات رياض الاطفال إلى 644 قاعة لاستيعاب جميع الأطفال البالغ عمرهم أربع سنوات، كما تم استيعاب جميع الأطفال الملزمين " ست سنوات في 1/10/2021" وقبولهم بالصف الاول الابتدائي وتم عمل مسح شامل لجميع المدارس الابتدائي من أعمال الصيانة البسيطة.