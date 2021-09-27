اليوم السابع
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لحضور الاحتفال باليوم العالمى للسياحة..

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير السياحة بمطار الغردقة الدولى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:19 م
محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير السياحة بمطار الغردقة الدولى جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الإثنين، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بمطار الغردقة الدولى، وذلك للاحتفال بيوم السياحة العالمى بمدينة الغردقة.

 

رحب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والوفد المرافق له، مؤكدًا أنه من المقرر أن يقوما بزيارة عددًا من المنشآت السياحية والأثرية ويشهدا بعض الفعاليات الفنية بمدينة الغردقة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للسياحة.

 

أشار المحافظ إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يكون يوم 27 سبتمبر من كل عام، لافتًا إلى أن "السياحة من أجل النمو الشامل"، هذا هو العنوان الذى أعلنته منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ليكون عنوان رئيسى للاحتفال باليوم العالمى للسياحة للعام الجارى 2021، ، وذلك من أجل بث الأمل وتشجيع القطاع السياحي.

 

رافق المحافظ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامى للمحافظة محمد مخلوف، ومدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أيمن البحراوى، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 


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