محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمى بحضور ممثلى السياحة والآثار.. صور

الاقصر - احمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الاثنين إنطلاق فعاليات يوم السياحة العالمى بمعابد الكرنك وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر و ممثلى وزارات السياحة والآثار والشباب و الرياضة والتربية والتعليم والثقافة وهيئة التنمية السياحية و مكاتب البرامج الأجنبية و التنمية الاثرية و التنمية السياحية بديوان المحافظة و بعض من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلى الفنادق والشركات السياحية الى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



لمحافظ مع السياح

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وعروض غنائية وفلكورية لطلاب المدارس مرتدين الزى الفرعونى، وشملت الاحتفالية أيضا عروضًا موسيقية و طابور من حملة الإعلام، وذلك بالتعاون ما بين مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.



المحافظ يوزع الورود على السياح

كما اطلقت كافة الفنادق العائمة الصافرات فى ضوء المشاركه بالترحيب بالسياح المتواجدين بمعابد الكرنك .

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على أهمية مشاركة محافظة الأقصر فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى ، داعياً العالم اجمع لزيارة الاقصر و معالمها التاريخية.



عدد من السياح يشاركون فى الاحتفال

مضيفاً انه كان لوباء كورونا تأثير اجتماعي واقتصادي هائل، وقد تضررت الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا إن استئناف السياحة سيساعد على بدء الانتعاش والنمو.



مظاهر الاحتفال بيوم السياحة العالمى فى الاقصر

وأضاف نائب محافظ الأقصر أن منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة خصصت يوم السياحة العالمى هذا العام من أجل بث الأمل في القطاع السياحي المنهار إثر تفشي جائحة كورونا، وعنونت المنظمة احتفالها بإسم: "السياحة من أجل النمو الشامل"، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بأتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتطعيم باللقاح لضمان السلامة للجميع .