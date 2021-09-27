متحدث النواب الليبي: الجلسة المقبلة ستخصص لاستكمال استجواب الحكومة

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن الجلسة المقرر عقدها لمجلس النواب الليبي، الاثنين المقبل ستخصص لاستكمال جلسة استجواب أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بليحق، وفقا لموقع قناة ليبيا 24، أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب، والأسئلة التي قدمها النواب، ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

وكان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسة خلال الأسبوع الماضي لمساءلة الحكومة، تطرقت للتساؤلات حول الميزانية، والخدمات وتوحيد المؤسسات الليبية والمصالحة، وغيرها من الملفات.

يذكر أن مجلس النواب الليبي قرر سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.