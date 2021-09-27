اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"متحدث الرى": أزلنا 64 ألف حالة تعدى على نهر النيل خلال 6 سنوات

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:13 م
"متحدث الرى": أزلنا 64 ألف حالة تعدى على نهر النيل خلال 6 سنوات صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مصر لديها مشكلة وشح مائى، موضحاً أن هناك فجوة كبيرة بين احتياجات مصر ومواردها المائية، وتابع: "مواردنا المائية 60 مليار متر مكعب بينما احتياجاتنا المائية 114 مليار متر مكعب".
 
وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن الزيادة السكانية تلتهم مواردنا المائية ،  لافتاً إلى أن البلاد  تحتاج إلى تنفيذ مشروعات كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية، وتابع: "نقوم باستصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.. جار تنفيذ محطة تحلية مياه كبيرة في غرب الدلتا".
 
ومن حيث التعدى على نهر النيل، قال "غانم"، إنه منذ 6 سنوات اطلقنا حملة إنقاذ نهر النيل، تم تحرير 64 ألف حالة تعدى من بينهم  18 ألف إحالة للنيابة العسكرية ، وتابع: "تعديات الردم هي الأخطر على المجرى المائى".

اخبار مصر

نهر النيل

وزارة الرى

التعدى على نهر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة