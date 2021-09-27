اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 07:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا وبريطانيا تبحثان المساعدة اللازمة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:00 م
ليبيا وبريطانيا تبحثان المساعدة اللازمة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية الدبيبة
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط "جن مارتن سميتون"، عددا من القضايا الهامة من بينها المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش.

وذكرت الحكومة الليبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن اللقاء، الذي حضره رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد وعدد من المستشارين، تناول دعم جهود لجنة (5+5)، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد الجانبان على ضرورة عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.

 

 

 


ليبيا

طرابلس

الدبيبة

الشرق الأوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن: مشاركة بلينكن في اجتماع حول ليبيا دليل على دعم أمريكا للانتخابات

الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:18 م

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية: ملتزمون بدعم الانتقال السياسى فى ليبيا

السبت، 25 سبتمبر 2021 09:02 م

"الرئاسى الليبى": ليبيا تشهد مرحلة مفصلية ومصيرية مع اقتراب إجراء الانتخابات

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:00 ص

المنفى يعلن عقد مؤتمر دولى فى أكتوبر المقبل لحشد الدعم لاستقرار ليبيا

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:00 ص

أبو الغيط يلتقى المنفى.. ويؤكد دعم الجامعة العربية لتسوية توافقية فى ليبيا

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 10:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة