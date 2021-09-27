ليبيا وبريطانيا تبحثان المساعدة اللازمة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية

(أ ش أ)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط "جن مارتن سميتون"، عددا من القضايا الهامة من بينها المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش.

وذكرت الحكومة الليبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن اللقاء، الذي حضره رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد وعدد من المستشارين، تناول دعم جهود لجنة (5+5)، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد الجانبان على ضرورة عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.