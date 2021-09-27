لو هتشترى دفاية جديده اعرف أنواعها وأقلهم استهلاك للكهرباء.. اعرف التفاصيل

إذا كنت ترغب فى شراء دفاية كهربائية جديده استعدادا لفصل الشتاء ، فعليك التعرف أولا على أنواع الدفايات و أيهم أفضل و أقلهم استهلاك للكهرباء ، وفيما يلى شرح مبسط لبعض أنواع الدفايات و هى كالآتي :
-أولا : الدفايات المشعة :
1-وهى التى تشبة أشعة الشمس , حيث أنها تعتمد على أنابيب كوارتز ينتج عنها حرارة وهذة الحرارة تشبة أشعة الشمس ويكون لها ضوء أحمر . وهذة الدفايات يتم تسلطها على شئ معين ليتم تدفئتة
.2- لها كفاءة عالية
3- لا تستهلك كهرباء عالية
4- لا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم حيث أنها تقوم بحرق الأكسجين ويمكن أن تسبب الحرائق
ثانيا دفايات الزيت :
1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل
2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل
3- هادئة لا تصدر أي صوت
4- آمنة وأقتصادية
5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء
6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن
ثالثا : دفايات السيراميك :
1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .
2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا
3- سهلة الأنتقال من مكان لآخر
4- تستهلك كهرباء عالية
5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها
6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة