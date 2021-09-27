لو هتشترى دفاية جديده اعرف أنواعها وأقلهم استهلاك للكهرباء.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

إذا كنت ترغب فى شراء دفاية كهربائية جديده استعدادا لفصل الشتاء ، فعليك التعرف أولا على أنواع الدفايات و أيهم أفضل و أقلهم استهلاك للكهرباء ، وفيما يلى شرح مبسط لبعض أنواع الدفايات و هى كالآتي :

-أولا : الدفايات المشعة :

1-وهى التى تشبة أشعة الشمس , حيث أنها تعتمد على أنابيب كوارتز ينتج عنها حرارة وهذة الحرارة تشبة أشعة الشمس ويكون لها ضوء أحمر . وهذة الدفايات يتم تسلطها على شئ معين ليتم تدفئتة

.2- لها كفاءة عالية

3- لا تستهلك كهرباء عالية

4- لا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم حيث أنها تقوم بحرق الأكسجين ويمكن أن تسبب الحرائق

ثانيا دفايات الزيت :

1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل

2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل

3- هادئة لا تصدر أي صوت

4- آمنة وأقتصادية

5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء

6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن

ثالثا : دفايات السيراميك :

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .

2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا

3- سهلة الأنتقال من مكان لآخر

4- تستهلك كهرباء عالية

5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها

6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.