اليوم السابع
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لو هتشترى دفاية جديده اعرف أنواعها وأقلهم استهلاك للكهرباء.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:39 ص
لو هتشترى دفاية جديده اعرف أنواعها وأقلهم استهلاك للكهرباء.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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إذا كنت ترغب فى شراء دفاية كهربائية جديده استعدادا لفصل الشتاء ، فعليك التعرف أولا على أنواع الدفايات و أيهم أفضل و أقلهم استهلاك للكهرباء ، وفيما يلى شرح مبسط لبعض أنواع الدفايات و هى كالآتي :
 
 
-أولا : الدفايات المشعة : 
 
1-وهى التى  تشبة أشعة الشمس , حيث أنها تعتمد على أنابيب كوارتز ينتج عنها حرارة وهذة الحرارة تشبة أشعة الشمس ويكون لها ضوء أحمر . وهذة الدفايات يتم تسلطها على شئ معين ليتم تدفئتة
 
 .2- لها كفاءة عالية 
 
3- لا تستهلك كهرباء عالية 
 
4- لا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم حيث أنها تقوم بحرق الأكسجين ويمكن أن تسبب الحرائق 
 
 
ثانيا دفايات الزيت :
 
 
1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل 
 
2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل 
 
3- هادئة لا تصدر أي صوت 
 
4- آمنة وأقتصادية 
 
5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء 
 
6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن 
 
ثالثا : دفايات السيراميك :
 
 1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .
 
2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا 
 
3- سهلة الأنتقال من مكان لآخر 
 
4- تستهلك كهرباء عالية 
 
5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها 
 
6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.

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