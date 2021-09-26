اليوم السابع
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مش هتصدق.. غلاية المياه تعادل التكييف فى استهلاك الكهرباء..اعرف التفاصيل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:00 ص
مش هتصدق.. غلاية المياه تعادل التكييف فى استهلاك الكهرباء..اعرف التفاصيل غلاية المياه
كتبت ــ رحمة رمضان

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الكثير من المواطنين لا يعلم أن غلاية المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء وتعادل استهلاك التكييف، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك الغلاية وخفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتي: 
 
 
1-  حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفرا للطاقة ومناسبا لاحتياجاتك اليومية.
 
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
 
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
 
4- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

غلاية المياه

فاتورة الكهرباء

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