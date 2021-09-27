اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:10 م
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قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:25 م
قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس.. صور
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انطلقت  قافلة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس في جميع التخصصات الطبية والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض والزراعة الي قرية الشلوفه بمحافظة السويس.
 
يأتى ذلك استكمالا لسلسلة القوافل الشاملة، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  
 
واقيمت القافلة بإشراف الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس حيث تم الكشف علي عدد  469 حاله بشرية وصرف الأدوية المجانية، وتم عقد ندوة صحية حول كيفية فحص واكتشاف سرطان الثدي وطرق الوقاية من فيروس كورونا وعن الطب البيطري تم الكشف علي   687حاله بيطرية ما بين اغنام وأبقار ودواجن وجاموس،  وصرف الأدوية البيطرية اللازمه لهم.
 
وفي المجال  الزراعي تم عمل ندوة إرشاد زراعي مع مجموعة من المزارعين، وطرح مشكلات بياض الدقيق والعنكبوت الأحمر وذبابة الفاكهة، والقوارض والعفن الهبابي، وطرق العلاج مع صرف المبيدات والأدوية الزراعية مجانا.
 
قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس (1)
 

قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس (2)
 

قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس (3)
 

قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس (4)
 

قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس (5)
 

قوافل جامعة قناة السويس الشاملة تتوجه لقرية الشلوفة بالسويس (6)
 

 


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حياة كريمة

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