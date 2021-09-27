اليوم السابع
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قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا: مواصلة بناء "العلاقات الثنائية القوية" مع الجزائر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 09:10 م
قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا: مواصلة بناء "العلاقات الثنائية القوية" مع الجزائر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون
(أ ش أ)

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 أكد الجنرال ستيفان تاونساند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة تقدر الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة وخارجها، معربا عن أمله في مواصلة بناء "العلاقات الثنائية القوية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية له، اليوم، ونقلتها السفارة الأمريكية بالجزائر، عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين خلال زيارته الجزائر على رأس وفد وفيع المستوى.

وأوضح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أنه جرت ، خلال هذه اللقاءات، مناقشة العديد من القضايا التي لا تؤثر فقط على الجزائر ولكن على شمال أفريقيا ، ومنطقة الساحل بأكملها.

وتابع قائلا:” إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر، هذه زيارتي الثانية منذ أن توليت مهام قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا سنة 2019".

واردف قائد (أفريكوم) قائلا :"أنا فخور بالشراكة التي بنيناها حتى الآن ؛ لقد عقدت اجتماعات مثمرة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق السعيد شنقريحة ومسؤولين كبار آخرين".

 

 

 


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