صحة أسوان: نستهدف تطعيم 960 ألفا بلقاحات كورونا فى المحافظة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حملة وزارة الصحة "معاً نطمئن .. سجل الآن" انطلقت بميدان المحطة، لتوعية المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاحات كورونا والوقاية من انتشار الفيروس حرصاً على سلامة وصحة المصريين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لحصولهم على جرعات لقاح كورونا من خلال دعم الحملة بعدد 3 أتوبيسات من المحافظة لزيادة الانتشار ومعدلات التطعيم للمستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة.

وتابع، أن الحملة ستتحرك لحى المحمودية باعتباره أكثر الأحياء فى الكثافة السكانية وتستمر لمدة شهراً كاملاً فى باقى الأحياء والقرى والمدن ، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين فى تسجيل أسمائهم لتلقى التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومى ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأشار الدكتور حنفى، إلى أنه تم تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقى التطعيم على مستوى المحافظة، وهى: بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.

وكانت مبادرة "معاً نطمئن .. سجل الآن" والتى دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتجوب المحافظات، انطلقت لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.



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