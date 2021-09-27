اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:30 م
أكرم القصاص
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رئيس شركة مياه الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز زفتى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:59 م
رئيس شركة مياه الغربية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز زفتى المهندس خالد جمال الدين أحمد القائم بتسيير اعمال شركة مياه الشرب
الغربية - محمد طارق

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تفقد المهندس خالد جمال الدين أحمد القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

 

وأكد أن علي رأس أولوياته، أن يتم تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، مشيرا الى أن إدراج جميع قري مركزي زفتى وعددها 54 قرية وتوابعهم بمحافظة الغربية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية.


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