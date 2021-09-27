حفل "أيقونات الغناء الخالدة" ومحاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبى بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، أن أوركسترا مكتبة الإسكندرية سيقيم حفلًا غنائيًا بعنوان "أيقونات الغناء الخالدة" بالاشتراك مع صوليست الأوبرا العالمية فرح الديباني، وبقيادة المايسترو جورج قلته، وذلك الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أغاني فيروز وداليدا وأسمهان بالإضافة إلى نُخبة من آريات الأوبرات وأغاني الأوبريت العالمية لفيردي وبيزيه وليهار وآخرون.

وفى سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "الأرشمندريت الأنبا ويصا حياته وتراثه الأدبي"، يحاضر فيها الدكتور صموئيل معوض، أستاذ الأدب القبطي بجامعة مونستر بألمانيا، وذلك يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

تتناول المحاضرة حياة الأرشمندريت الأنبا ويصا الأتريبى وهو خليفة الأرشيمندريت الشهير الأنبا شنودة في رئاسة تجمع رهباني ضخم في القرن الخامس يقع غرب سوهاج ويتكون من ثلاثة أديرة، ولم ينل الأنبا ويصا الاهتمام المناسب سواء بالنسبة لسيرة حياته أو لكتاباته، ومن خلال هذه المحاضرة سيلقي الدكتور صموئيل معوض الضوء على شخصية الأنبا ويصا والمصادر التاريخية التي تناولته، بالإضافة إلى الحديث عن مضمون رسائله وعظاته وأهميتها في تتبع تاريخ الرهبنة القبطية ونُظُمها وأحوالها.