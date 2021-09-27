اليوم السابع
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جامعة الأزهر تحدد إجراءات القيد بالكلية المرشح لها الطالب.. تعرف عليها

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:00 ص
جامعة الأزهر تحدد إجراءات القيد بالكلية المرشح لها الطالب.. تعرف عليها جامعة الأزهر
كتب ــ لؤى على

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حددت جامعة الأزهر إجراءات القيد بالكلية التي رشح لها الطالب، حيث ستظهر نتيجة التنسيق الشهر القادم، وذلك كالآتى: 
 
بعد معرفة الطالب للكلية التي رُشِّحَ لها، عليه التوجه لتلك الكلية فورًا وفي موعد أقصاه (15 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لاستكمال إجراءات القيد ومعه المستندات الآتية :
 
1 - أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية.
 
2 - أصل شهادة الميلاد (بالكمبيوتر).
 
3 - نموذج (2 جند) للطالب من سن (18 سنة) وحتي أقل من (22 سنة).
 
4 - الموقف من التجنيد للطالب من سن (22 سنة) فأكثر.
 
 

تنسيق الازهر 2021

الازهر الشريف

جامعة الازهر

الازهر

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