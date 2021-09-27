جامعة الأزهر تحدد إجراءات القيد بالكلية المرشح لها الطالب.. تعرف عليها

كتب ــ لؤى على

حددت جامعة الأزهر إجراءات القيد بالكلية التي رشح لها الطالب، حيث ستظهر نتيجة التنسيق الشهر القادم، وذلك كالآتى:

بعد معرفة الطالب للكلية التي رُشِّحَ لها، عليه التوجه لتلك الكلية فورًا وفي موعد أقصاه (15 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لاستكمال إجراءات القيد ومعه المستندات الآتية :

1 - أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية.

2 - أصل شهادة الميلاد (بالكمبيوتر).

3 - نموذج (2 جند) للطالب من سن (18 سنة) وحتي أقل من (22 سنة).

4 - الموقف من التجنيد للطالب من سن (22 سنة) فأكثر.