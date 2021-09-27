توزيع مشغولات نوبية على السائحين بمعبد أبوسمبل فى يوم السياحة العالمى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وزع مسئولو الآثار بمنطقة أبو سمبل الأثرية، اليوم الإثنين، هدايا عينية عبارة عن مشغولات يدوية نوبية على السائحين الزائرين للمعبد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى.

وأكد أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات اليوم العالمي للسياحة بمعبد أبوسمبل تضمنت اليوم عروضا فنية لفرق فنون شعبية، بجانب استقبال الزائرين فى شكل كرنفالى وتقديمهم هدايا تذكارية، ولاقت تفاعل وترحيب من زوار المعبد.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن الإحتفال هذا العام يهدف إلى زيادة وعى المجتمع الدولى بالقيمة الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية لصناعة السياحة ، ودورها في النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "سعيد"، أن فعاليات الإحتفال تتضمن للمرة الأولى تقديم محاضرات توعوية لإستعراض أهم الجهود والإكتشافات التى تقوم بها البعثات الأجنبية ومنها أعمال البعثات السويدية بجبل السلسلة ، والفرنسية بمعبد كوم أمبو ، والنمساوية بمعابد فيله ، بالإضافة إلى أعمال البعثات الأمريكية بوادى الهودى بالعلاقى ، والإيطالية بمنطقة الأغاخان.

وأوضح مدير آثار أسوان، بأن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وفلكلورية وتوزيع الورود والهدايا التذكارية للسائحين والزائرين بمعابد إدفو وكوم أمبو وفيلة ومختلف الأماكن والمزارات السياحة والأثرية إحتفالاً بهذه المناسبة السنوية وللمساهمة في الترويج السياحى المطلوب.



استقبال-الهدايا-



السائحون-خلال-الاحتفالية



السائحون-فى-المعبد



المشغولات-اليدوية



توزيع-الهدايا



جانب-من-الاحتفال