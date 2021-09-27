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توزيع الورود والهدايا على الركاب بمطار القاهرة احتفالا باليوم العالمى للسياحة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:42 م
توزيع الورود والهدايا على الركاب بمطار القاهرة احتفالا باليوم العالمى للسياحة توزيع الورود والهدايات على الركاب بمطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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حرص مكتب وزارة السياحة والآثار بمطار القاهرة الدولي، على مشاركة الركاب المسافرين داخل صالات الركاب بالمطار، احتفالات اليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.
 
وشارك مكتب وزارة السياحة والآثار بالمطار تحت إشراف سوزان حلمي، الركاب المسافرين بتوزيع الورود والهدايات التذكارية على الركاب القادمين إلى مصر من العرب والأجانب داخل صالات المطار، وكذلك تم وضع بانرات تحمل شعار الاحتفالية باليوم العالمي للسياحة.
 
كما حرصت أفراد مكتب السياحة بالمطار، على توزيع العديد من الهدايا التذكاريه على السائحين القادمين على الطائرات المختلفة القادمة من عدة دول مثل نيويورك وميونخ وموسكو وڤيننا وزيورخ  وروما وباريس، داخل مباني ركاب السفر الدولي بالمطار، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
 
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مطار القاهرة

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