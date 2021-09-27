تفاصيل وفاة موظف أثناء عمله بكلية الزراعة جامعة المنوفية.. بث مباشر

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من أمام كلية الزراعة جامعة المنوفية، وعقب وفاة أحد العاملين بالكلية بالأمس على مكتبة داخل عمله .

وتوفى موظف بكلية الزراعة بجامعة المنوفية، داخل مكتبة وفاة طبيعية أثناء جلوسه بمكتبة حيث غادر جميع الموظفين وتبين تغيبه عن منزله وعقب وصولهم إلى الكلية تبين وجوده على الكرسى مفارق الحياة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطار من المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، بوجود بلاغ بالعثور على جثة ا .ع موظف داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية، وجرى انتشال فريق من مباحث قسم الشرطة، إلى الكلية، وجرى إخطار النيابة العامة، فى ظل تواجد أفراد أسرة الموظف المتوفى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات