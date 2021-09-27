تعرف على مواصفات قطارات المونوريل وسرعاتها وسعتها × 14 معلومة

كتب رضا حبيشى

نرصد فى 14 معلومة كافة التفاصيل عن قطارات المونوريل ، ومواصفاتها وسرعاتها وزمن الرحلة المخطط أن تستغرقه سواء في خط "العاصمة الإدارية" أو "6 أكتوبر"، وأهم ما يميز هذه النوعية من القطارات..

1ـ مخطط توريد عدد 70 قطارا لخطى مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد و6 أكتوبر ـ المهندسين.

2ـ يتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب بالمناطق العمرانية الجديدة التى يمر عليها.

3ـ تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً .

4ـ تتميز قطارات المونوريل أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية .

5ـ تعمل قطارات المونوريل بدون سائق.

6ـ تبلغ السرعة التصميمية لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر إلى ٩٠ ثانية.

7ـ من المخطط يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل العاصمة 60 دقيقة وخط 6 أكتوبر 45 دقيقة.

8ـ سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب .

9ـ تتميز قطارات المونوريل بوجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

10ـ تم تزويد قطارات المونوريل بكاميرات تليفزيونية بكابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة .

11ـ يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

12ـ يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

13ـ تم تخصيص لذوى الاحتياجات الخاصة أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.

14ـ تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.































