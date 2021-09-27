تطعيم 26 ألفا و416 من أهالى شمال سيناء ضد كورونا بمستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

سجل مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام الانتهاء من إعطاء اللقاح لعدد 26 ألف و416 مواطن من ابناء محافظة شمال سيناء.

وقالت نجلاء حامد الطحاوي، مسئول مركز التطعيم ضد كورونا بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تطعيم 26 ألف و416 من أهالى شمال سيناء بمختلف مدن ومراكز المحافظة بداخل المركز.

وأضافت إنه يستقبل المركز يوميا المواطنين الذين تصلهم إشعارات بموعد أخذ اللقاح التوجه بشكل طبيعى للمركز، ويكون فى استقبالهم طاقم العمل الطبى المختص لإعطاء الجرعات المقررة سواء الأولى أو الثانية، طوال أيام الأسبوع وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وأن المركز مجهز بكافة الإمكانيات وداخله تراعى كافة الإجراءات الاحترازية.

وفى سياق متصل تواصل 7 فرق طبية ميدانية إجراء التطعيمات بمقرات المديريات والإدارات الحكومية والمدارس، فضلا عن إجراء التطعيم بمراكز تطعيم فرعية فى مدن الشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل.

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا اللقاح اللازم، وأن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح، كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام.