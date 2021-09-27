اليوم السابع
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تسليم 240 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4 بمطروح.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:45 م
تسليم 240 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4 بمطروح.. صور الأهالى يستكملون إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية
مطروح - حسن مشالى

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4 بعدد 12 عمارة سكنية بإجمالى 240 وحدة سكنية بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة.

 

وتوجه الأهالى إلى مجلس مدينة مرسى مطروح لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات مع إحضار عقود الوحدات المخصصة لهم أو سلسلة الملكية لإنهاء الإجراءات من خلال اللجنة المختصة بمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

 

جانب من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسلم الوحدات السكنية بالكليو 4
جانب من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسلم الوحدات السكنية بالكليو 4

 

الأهالى يستكملون إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية
الأهالى يستكملون إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية

 

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مطروح

الإسكان

عمارات الكيلو 4

مديرية الإسكان

وحدات سكنية

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