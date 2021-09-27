بدأ بياع ودلوقتى عنده 3 مؤلفات.. حكاية عم توفيق أسطورة الثقافة فى بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، مساء الأحد، مع عم توفيق الصياد البالغ من العمر 72 عامًا، بائع الكتب بشارع النهضة وعلى بُعد أمتار عن مجرى قناة السويس الملاحى.

عاش عم توفيق بين محافظتي بورسعيد والقاهرة بائعاً للكتب، وتاجر بالكتب أيضا في إيطاليا لمدة 12 سنة، حيث اختلفت الأذواق والأسواق الأوروبية عن العربية في اقتناء الكتب.

وقال عم توفيق، إن الشباب كانوا في الثمانينات يقتنوا الكتب السياسية، ومع ظهور السوشيال ميديا انتقل إلى بيع الكتب في شارع جامعة الدول العربية بمحافظة القاهرة، ومنها إلى إيطاليا.

وأكد، أن ظهور السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير على قراءة الكتب، ولكن منذ ما يقرب من 4 سنوات بدأ الشباب يعودون مرة أخرى لشراء الكتب وقراءتها.

وأشار إلى أن الشباب يفضلون كتب الرعب والروايات، ولهم أذواق عديدة ويتنوعون في القراءة بين الكتاب وبعضهم البعض، موضحا أنه قام بتأليف 3 كتب، ويستمر إلى الآن في بيع الكتب بشارع النهضة بحي الشرق في محافظة بورسعيد.



جانب-من-كتب-عم-توفيق



عم-توفيق-بائع-الكتب



عم-توفيق-بشارع-النهضة