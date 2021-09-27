بالأرقام.. تعرف على محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر فى العالم

بورسعيد - محمد عزام

أرقام جديدة تضيفها الدولة المصرية لمعدلات الإنجازات، ولكن هذه الأرقام تصل فى مشروع اليوم إلى العالمية، حيث تعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أكبر محطة معالجة مياه فى العالم.

وفيما يلى عرضاً لأهم الأرقام التى جاءت بالمشروع:

تكلفة المشروع 20 مليار جنيه.

تعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم.

تضم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر 4 وحدات، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون متر مكعب فى اليوم لكل وحدة.

تقام المحطة على مساحة 155 فدانا، وخضعت المحطة للتشغيل التجريبي.

3 قناطر ضمن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر.

توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر .

إنشاء محطتان للرفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، (محطة بحر البقر الرئيسية – محطة شادر عزام).

إنشاء 7 كباري و 6 سحارات، و2 بربخ خرسانة مسلحة ومفيض طوارئ.

يتضمن المشروع أيضا، 36 من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع).