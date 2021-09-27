الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي وتفتح مواقعها الأثرية مجانا اليوم

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تستعد اليوم الاثنين محافظة الوادي الجديد، لتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، بساحة المجمع السياحي بالمحافظة بحضور عدد من قيادات السياحة والآثار بالمحافظة، وسط أجواء شعبية وكرنفالية، تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

قال محسن عبد المنعم، مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة في الوادي الجديد، إن الاحتفالية تتضمن عروضًا فنية موسيقية وغناء وطني ومسابقات وتوزيع كتيبات على المتسابقين لمعرفة المناطق السياحية وأنواع السياحة بالمحافظة، كما سيجري توزيع الهدايا والورود على السائحين القادمين لزيارة المناطق السياحية بالمحافظة.

وفي سياق متصل أعلنت منطقة الآثار المصرية بالمحافظة، عن فتح المواقع الأثرية أمام الزائرين بالمجان، احتفالًا باليوم العالمي للسياحة.

وأكد الأثري محمد إبراهيم، مدير عام منطقة الآثار المصرية بمركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد، في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاحتفالية هذه المرة لها طابع خاص حيث يأتي وسط تحدٍّ يواجه العالم منذ أكثر من عامين هو جائحة كورنا، وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل"، هذا هو الشعار الذى وضعته منظمة السياحة العالمية للاحتفال بيوم السياحة العالمي الـ41 هذا العام والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعى في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات والشعوب.

وأشار محمد، إلى أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.