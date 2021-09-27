الكهرباء: الضبعة ستكون منطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المفاعلات النووية التى سيتم إنشائها بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ستوفر طاقة نظيفة صديقة للبيئة، موكدا أن هذا المشروع سيرفع من شأن منطقة الضبعة ويدخل بها ضمن حيز المشروعات القومية وستكون منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير الكثير من فرص العمل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المفاعلات النووية المقرر إنشائها بالضبعة آمنة تماماً لأن الذى يخرج منها فقط هو بخار الماء، ولذلك هى صديقة للبيئة، لافتا إلى أنه بعد الحصول على الدراسات التوبوجغرافية لطبيعة منطقة الضبعة لوضع النظم والإجراءات البيئية لعمل تقرير الأثر البيئى على المنطقة، سيتم قياس مستوى الإشعاع بالمنطقة، لكن المفاعلات النووية هى مفاعلات.

وأوضح المصدر، أن هناك فوائد كثيرة من إنشاء المحطة من بينها أنه سيتم توليد حوالى 10% من الكهرباء الموجودة فى العالم من المفاعلات النووية لذلك المفاعل النووى سيساعد فى توليد الطاقة الكهربائية فى مصر ، بالاضافة إلى أنه سيسمح لمصر بدء مرحلة تصدير للكهرباء بسبب المخزون الذى سوف يكون لدينا من الاكتشافات الجديدة مثل الغاز الطبيعى ومحطة الضبعة النووية.