الكشف على 605 مرضى وتطعيم 247 شخصا ضد الكورونا خلال قافلة طبية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل .

مشددا على نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

وفى هذا السياق نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس على زيد بالتعاون والتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية شاملة، بمركز شباب قرية سرنباى تحت شعار ''الخلفة مسؤولية، شارك فى التنمية " بمشاركة ممثلى الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة خدمات طبية تم خلالها الكشف على 605 مرضى فى تخصصات الباطنة والجلدية والرمد والأطفال والاعتلال الكلوى، كما تم تطعيم 247 مواطنا ضد فيروس كورونا المستجد، وتنظيم معرض لبعض المشغولات اليدوية.

وفى قطاع التعليم تم تقديم عروض فنية للمواهب المتميزة من طلاب مدرسة كفر الرحمانية ومدرسة أحمد عبد العزيز بقرية سرنباى .

وفى قطاع الطب البيطرى تم تقديم كشوف مجانية لمواشى القرية والقرى التابعه لها تمثلت فى الرعاية البيطرية والتناسلية ورش ضد الطفيليات الخارجية كما تم عقد ندوة عن أهمية التحصين ضد مرض الطاعون لتنمية الثروة الحيوانية .

وفى قطاع الأوقاف تم تقديم التوعية لأهالى القرية، وتم توزيع جوائز لحفظة القرآن الكريم ورش وتعقيم المساجد بالقرية لسلامة المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية بشن حملة مكثفة للنظافة ورفع المخلفات من القمامة وتم رفع 40 طن قمامة بعمال وسيارات ومعدات الوحدة المحلية بالقرية.