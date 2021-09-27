اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 2.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:08 م
القوى العاملة: صرف 2.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء عمالة غير منتظمة - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء تعيين 1090  شابا، منهم اثنان من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1136 شابأً.
 
وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، فى بيان، خاص بإنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منح لـ"العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 6 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 2 مليون و894 ألفاً و500 جنيه لـ 2982 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 34 عاملاً جديداً على المنظومة.
 
وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد ترخيصي عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.
 
وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 151 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل ندوتين توعية، كما تم تلقى 69 شكوى عمالية، وتم تسوية 14 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ  27  شكوى ، و 22  شكوي ما زالت تحت البحث .
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 33 منشأة ، وإعادة التفتيش على 72 منشأة ،  وأسفر عن تحرير  42 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث 2 شكوى .
 
وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .
 
 

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء

التفتيش العمالى

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