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الرئيس السيسي: الدولة تنفذ مشروعات فوق الخيال.. ولا نقبل التعديات

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:15 ص
الرئيس السيسي: الدولة تنفذ مشروعات فوق الخيال.. ولا نقبل التعديات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفذ مشروعات فوق الخيال وإجراءات فوق الخيال، مثل مشروع تبطين الترع وغيرها، قائلا: لا نقبل بالتعديات على قدرات الدولة من أجل تحسين أحوال المواطنين.. واللى بيتعمل فى مصر فوق الخيال".   

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح محطة مياه بحر البقر: "سواء كان تعدى على أراضى زراعية أو تعدى على منشات وجسور وكلام من هذا القبيل.. هذا كلام غير مقبول.. كان ممكن يكون مقبول قبل كده دلوقتى لا.. حد يقولى زعلان.. لا أنا خايف عليكوا.. كان بيعدى 80 مليون متر مياه كافيين للرى.. بقوا 30 مليون.. ليه بنعمل كده؟!".

 


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بحر البقر

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