الإسكان: بدء فتح باب التحويل للحاجزين بمركز شطا ممن خارج الأولوية بإعلانات محددة

كتب أحمد حسن

يبدأ اليوم الاثنين، صندوق الإسكان الاجتماع ي ودعم التمويل العقاري، فتح باب التحويل للحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن سابقاً والمحولين إلى الإعلان العاشر حالياً والمنطبق عليهم الشروط ممن هم: (خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة حالياً)، للتحويل إلى وحدات سكنية جديدة بنظام التمويل العقاري، والتي سيتم إنشاؤها بمركز شطا (تسليم 36 شهرا)، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين 27/9/2021، وحتى يوم الإثنين 25/10/2021.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه بالنسبة لخطوات وشروط التحويل، هي عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر، وعدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، بجانب سداد الدفعات ربع السنوية المستحقة سابقاً، كما يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد بمحافظة دمياط لسحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بمكتب البريد بعد تحريره وتوقيعه، وسداد استكمال جدية الحجز بمبلغ 1000 جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (مراحل التشطيب/ الكراسة الحمراء)، أو مبلغ 5000 جنيه للحاجزين بالإعلان الثامن (تسليم خلال عام / الكراسة الزرقاء)، بواسطة صاحب الطلب (اسم المستفيد) المُسدد إيصال مقدم جدية الحجز سابقاً، على أن يقوم بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للإطلاع عليه، مؤكدة أنه لا يعتد بأي طلب تحويل مخالف لتلك الشروط.