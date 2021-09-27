اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس تحتفل بعيد الصليب

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:01 م
إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس تحتفل بعيد الصليب صليب
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة بعشية عيد الصليب وعيد القديس الأنبا برسوم العريان بمقر ديره بالمعصرة، وسط دقات أجراس الكنيسة وألحان الشمامسة، وترأس الصلاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وبمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.
 

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة: نرسل باقة حب لرئيس الجمهورية و لقداسة البابا تواضروس الثاني، كمانرسل باقات من المحبة والوفاء إلى نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وقدم القمص ميخائيل كلمة عن الصليب و أهميته في حياة الأقباط.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصليب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة