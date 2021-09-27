إخماد حريق فى مخلفات وبوص بجوار شريط السكة الحديد بزفتى

الغربية مصطفى عادل

سيطرت الحماية المدنية بزفتى برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والسنطة على حريق اندلع فى مخلفات قمامة وبوص بجوار شريط السكة الحديد بزفتى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مخلفات قمامة وبوص بجوار شريط السكة الحديد بزفتى.

انتقلت سيارة مطافى لمكان البلاغ بإشراف المقدم مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والسنطة، وتم السيطرة على النيران فى الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال.