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أمن أسوان يفرض طوقا أمنيا بقرية مخيمر بعد تبادل إطلاق نار بين خارجين عن القانون

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:56 ص
أمن أسوان يفرض طوقا أمنيا بقرية مخيمر بعد تبادل إطلاق نار بين خارجين عن القانون قوات أمن - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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فرضت قوات الأمن بمديرية أمن أسوان مساء الأحد، طوقا أمنيا بمحيط قرية مخيمر بمركز كوم أمبو، بعد تبادل إطلاق النار بين خارجين عن القانون.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو تلقي بلاغا من أهالي قرية مخيمر، يفيد بوقوع تبادل إطلاق النار بين خارجين عن القانون، وانتقلت قوات الأمن المركزي بالتعاون مع رجال مباحث كوم أمبو برئاسة العقيد عمرو علام والرائد نبيل العادلى.

وتمكنت القوات من فرص طوقا أمنيا بالقرية في محاولة للسيطرة علي تبادل إطلاق النار بين الخارجين عن القانون، وتم إخطار اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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