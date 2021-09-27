أسرة تعثر على جثة ابنهم مذبوحا داخل زراعات بأسيوط بعد ساعة من تغيبه.. لايف

أسيوط – هيثم البدرى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشر، من قرية صنبو بمحافظة أسيوط، حول العثور على جثة طفل عثر عليه مذبوحا داخل الزراعات بعد تغيبه، وتم ضبط سيدة وبعض الأشخاص بعد اتهامهم بقتل الطفل.

ومن جانبه، قال أسامة عبدالمجيد، والد الطفل "مناع" الضحية يوم الأربعاء الماضى: والدته تذهب للسوق لإحضار طلبات المنزل والأولاد من سوق القرية، وتركت مناع عند منزل جده وأنا كنت في مكان آخر، وفى الساعة التاسعة رجعت وجدت شقيقتى وابنى أحمد يقولون لى إن مناع بكى ليذهب إلى السوق مع والدته، وجدته كانت بتهديه أخذت مناع وشقيقه أحمد للمنزل، وقال لى مناع تعالى يا بابا نذهب إلى الزراعات الخاصة بنا وهو كان يحب الأرض جدا جدا ويحب الزرع وفى آخر الزراعات الخاصة بنا يوجد قناية للرى وأنا دخلت الزراعات وتركته بالمكان ولما رجعت لم أجده".

وأضاف: "في البدايه أخدت الأمر ببساطه أنه عاد للمنزل مره أخرى أو ذهب إلى منزل جده سالت والدتى قالت لى لم يأتي ولم يكن في رأسى شيء سالت شقيقته قالت لى أخى مش هنا طوفنا كل الأماكن ولم نجده وسالت والدتى مره أخرى وقالت لى يحضر".

وتابع: "تفقدنا كل الأماكن وخرج أهالى القرية للبحث معنا عن مناع وبعد ساعة واحده من غيابه عثرنا على مناع مذبوحا داخل الزراعات المجاورة للمنزل وأنا معرفش السبب هو تم ذبحه ليه وعلشان إيه".

وقالت والدته: "أنا عايزة حق ابنى وإحنا لا توجد خلافات مع أحد، واحنا اتهمنا الناس لأنهم شغالين في تجارة الأعضاء، وأنا أطالب بالقصاص العادل من المتهمين مرتكبى الواقعة، وهما الآن موجودين بمركز الشرطة للتحقيق معهم، وأنا لا أريد أن أراهم بعد ذبحهم ابنى".