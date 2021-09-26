120 مشروعا تطور 14 قرية ضمن "حياة كريمة" بساقلته فى سوهاج بتكلفة مليار جنيه

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حولت الحلم بمركز ومدينة ساقلته إلى حقيقة المشروعات فى كل قرية من شمال الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلته إلى شرقها ومن غربها لشرقها حيث أن عدد المشروعات الموجودة ضمن المبادرة بلغت ما يقرب من 120 مشروعا استهدفت 14 قرية هى قرى الوحدة المحلية بتكلفة إجمالية ما يقرب نت مليار جنيه صرح بذلك شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لساقلته.

وقال شريف فى تصريح خاص لليوم السابع الحلم أصبح حقيقة.. الواقع المر الذى كان يشتكى منه الأهالى أصبح واقعا ملموسا بالمشروعات التى تستهدف أعمال تطوير البنية التحتية، قرى كان تمر عليها عشرات السنوات دون أن ترى مشروعا واحدا ينفذ على أرضها الآن، لا يوجد شبر واحد منها لا ينفذ بها مشروع وأكثر فى كافة المجالات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة.

وشملت المشروعات أعمال التطوير بتلك القرى العديد من المجالات المختلفة، وفى مقدمة تلك المشروعات التعليم، والطرق، والصرف الصحى والكهرباء والمياه وتطوير المبانى الخدمية من وحدات بيطرية وتضامن اجتماعى ومراكز شباب والكثير والكثير من المشروعات.

وأوضح شريف من بين تلك المشروعات وذلك على سبيل المثال لا الحصر بلغت ما يقرب من 120 مشروعا داخل 14 قرية بتكلفه ما يقرب من مليار جنيه تضمنت 3 مجمعات سكنية متطورة و2 مجمعا خدميا زراعيا و2 مجمع لخدمة المواطنين مع توفير الخدمات فى جميع المجالات طرق ومياه شرب وطرق وتعليم ورصف وغاز طبيعى ومراكز شباب وتطوير الوحدات الصحية.

وأنهى شريف تصريحاته لليوم السابع أن الحال فى قرى مركز ومدينة ساقلته تغير تماما هناك قرى كثيرة كانت محرومة من كوب مياه نظيف ووصلات مياه منزلية الآن كل هذا يتم ضمن خطة زمنية محددة بالإضافة إلى تطوير المنازل القديمة وتحويلها من منازل ذات طابع عشوائى إلى منازل ذات طابع حضارى متميز المنزل مكتمل الأركان من بنية تحتية بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات المنزلية من أثاث وغيرها.