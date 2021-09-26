وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 15190 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح البيان أن 18019 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس18375508 أشخاص.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.