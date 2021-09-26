اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يبحث مع السفير البريطانى سبل دعم الحركة الجوية بين البلدين

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:56 م
وزير الطيران يبحث مع السفير البريطانى سبل دعم الحركة الجوية بين البلدين جانب من اللقاء
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين. 
 
وفى بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة بريطانيا.
 
وخلال اللقاء قدم الطيار محمد منار التهنئة للسفير جاريث بايلى بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له مزيد من التوفيق والتقدم، كما بحث الجانبان سبل دعم حركة الطيران بين البلدين .
 
وأشار وزير الطيران، أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى، فضلاً عن أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين جمهورية مصر العربية وبريطانيا.
 
ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتطور الإيجابي الملحوظ الذى تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الرؤية الواضحة التى تنتهجها وزارة الطيران نحو التطوير و التحديث من أجل النهوض بصناعة النقل الجوى و سعى الوزارة الدائم لتعزيز  التعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الدولية.
 
IMG-20210926-WA0018
 
 
IMG-20210926-WA0020

 


وزير الطيران المدني

سفير بريطانيا

حركة الطيران

مجال الطيران المدني

العلاقات الثنائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة