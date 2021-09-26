اليوم السابع
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وزير الإسكان يشدد علي سرعة تنفيذ المشروعات بالمنصورة الجديدة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:28 م
وزير الإسكان يشدد علي سرعة تنفيذ المشروعات بالمنصورة الجديدة وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، فى مستهل زيارته للمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
 
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة، ومؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

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