وزيرة التضامن: سليم سحاب لعب دورا كبيرا مع فريق "كورال أطفال مصر"

كتب أيمن رمضان

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالدور الكبير الذى لعبه المايسترو سليم سحاب في "كورال أطفال مصر"، مشيرة إلى أنه صنع لهم رؤية مستقبلية من خلال زرع الأمل وجعلهم ملتزمين بالنظام والمنهجية والتعاون مع بعضهم البعض.

وأضافت "نيفين القباج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الكورال بدأ بـ95 طفل وطفلة والآن يزيد عددهم على الـ200، مشددة على أن ذلك الإنجاز يحسب للمايسترو سليم سحاب، وتابعت:" نجح فيما فشل فيه الكثيريين .. خلق منهم ابطال وفنانين".

ولفتت "نيفين القباج"، إلى أن المايسترو سليم سحاب نجح في كسب حب الأطفال الذين تعلقوا به كثيراً، وتابعت:" ليس هذا هو المشروع الوحيد له بل هناك مؤسسة في لبنان أسمها المبدع الصغير".