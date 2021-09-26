اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: سليم سحاب لعب دورا كبيرا مع فريق "كورال أطفال مصر"

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:23 م
وزيرة التضامن: سليم سحاب لعب دورا كبيرا مع فريق "كورال أطفال مصر" وزيرة التضامن
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالدور الكبير الذى لعبه المايسترو سليم سحاب في "كورال أطفال مصر"، مشيرة إلى أنه صنع لهم رؤية مستقبلية من خلال زرع الأمل وجعلهم ملتزمين بالنظام والمنهجية والتعاون مع بعضهم البعض.
 
 
وأضافت "نيفين القباج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الكورال بدأ بـ95 طفل وطفلة والآن يزيد عددهم على الـ200، مشددة على أن ذلك الإنجاز يحسب للمايسترو سليم سحاب، وتابعت:" نجح فيما فشل فيه الكثيريين .. خلق منهم ابطال وفنانين".
 
 
ولفتت "نيفين القباج"، إلى أن المايسترو سليم سحاب نجح في كسب حب الأطفال الذين تعلقوا به كثيراً، وتابعت:" ليس هذا هو المشروع الوحيد له بل هناك مؤسسة في لبنان أسمها المبدع الصغير".
 
 

وزيرة التضامن

اخبار مصر

كورال اطفال مصر

سليم سحاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة