هايدى محمود كفيفة تبدع فى تقليد أصوات أم كلثوم ووردة وفيروز.. فيديو وصور

أسيوط-هيثم البدرى

تتعدد مواهب أصحاب الهمم فى مختلف الأنحاء والفنون فمنح الله سبحانه وتعالى لا تحصى ومن بين هؤلاء هايدى محمود خريجة كلية الآداب قسم اللغة العربية التى تمتلك صوتا عذبا.

هايدى محمود فتاة كفيفة من محافظة أسيوط تبلغ من العمر 22 سنة ومن الأصوات الجميلة التى تبدع فى أداء أصوات وردة، وفيروز، وأم كلثوم ومن أوائل الثانوية العامة لعام2017 الأولى على مستوى الجمهورية فى القسم الأدبى وأختها التوأم الثانية على الجمهورية وهى واحدة من أعضاء فرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بمحافظة أسيوط، وهى خريجة آداب لغة عربية.

بدأت هايدى تغنى وهى فى الحادية عشر فى فرقة كورال المدرسة ثم بدأت تغنى فى الثانوية العامة فردى فى حفلات وبدأ تشارك فى مسابقات الشباب والرياضة فى مسابقة الحلم المصرى ثم بدأ ت تشارك فى الجامعة فى جميع الحفلات وغنت لأم كلثوم برضاك شاركت بها فى إنشاد دينى فى اسبوع شباب الجامعات، وحصلت على المركز الأول وغنت للفنانة شرين ولفيروز سالونى الناس.

وقالت هايدى أن أسرتها هى الأساس فى مساعدتها لكى تمارس هذا النشاط أثناء الدراسة ووفرت لها كل اسباب الرعاية.