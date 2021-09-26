اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مكاسب أسبوعية لأسعار النفط عالميا.. ارتفاع بـ3.6% لبرنت و2.8% للخام الأمريكى

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:00 م
مكاسب أسبوعية لأسعار النفط عالميا.. ارتفاع بـ3.6% لبرنت و2.8% للخام الأمريكى النفط
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر  أكتوبر 2018.
 
كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. 
 
وسجلت أسعار النفط 78.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عند التسوية الجمعة، وهو أعلى إغلاق لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.98 دولار للبرميل.
 
واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة