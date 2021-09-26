الدقهلية - مرام محمد

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم تسليم الدفعة الثانية من معدات تحسين البيئة من الآلات والمعدات لتوزيعها على عدد من المراكز والمدن والأحياء ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأشار الدكتور أيمن مختار، إلى أن المعدات الجديدة سيتم توزيعها على عدد 8 أحياء ومراكز وهم (حي غرب المنصورة، حي شرق المنصورة، ومركز المنصورة، ومركز ومدينة بلقاس، ومركز ومدينة نبروه، ومركز ومدينة ميت غمر، ومركز ومدينة المنزلة، ومركز ومدينة السنبلاوين)، بإجمالي 26 معدة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتي الآن 57 معدة من أصل 84 معدة، مشيراً إلي أن باقي المعدات سيتم توريدها وتوزيعها على باقي مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مختار"، إلى أن المعدات الجديدة عبارة عن 12 سيارة نصف طن قلاب لتستخدم في جمع القمامة من الشوارع الصغيرة، وعدد 3 مكابس بسعة 16 متر مكعب و 4 مكابس بسعة 6 متر مكعب، وأيضاً 2 سيارة كسح وشفط مياه، بالإضافة إلى 5 لوادر كتر بيلر مفصلي كبير.

وأكد أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وقال المحافظ، إنه تم التعاقد لشراء المعدات والآلات اللازمة ضمن ملف تحسين البيئة ودعم منظومة النظافة بتكلفة استثمارية تبلغ 102 مليون جنيه تم توريد حتي الآن معدات بتكلفة 48 مليون جنيه.

ووجه "المحافظ"، لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفاءتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة للمعدات الجديدة والبدء في تشغيل المعدات الجديدة اليوم.



محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثانية من معدات تحسين البيئة (1)



محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثانية من معدات تحسين البيئة (2)