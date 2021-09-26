محافظ أسوان يتفقد مشروع "أكتوبر أسكوير" بمجمل 42 محلا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، مشروع إنشاء المنطقة التجارية "أكتوبر أسكوير" والذى يضم 42 محلا بمساحات مختلفة بتكلفة استثمارية وصلت لنحو 5 ملايين جنيه، ومقام على مساحة 920 مترا مسطحا.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة أسوان لاستغلال المزايا النسبية واستثمارها ضمن منظومة التطوير والتجميل بما يساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

وأضاف اللواء عطية، أنه تم إقامة هذا المول بهدف استيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطنى القديم فى إطار المشروع الحضارى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد.

ووجه المحافظ، إلى ضرورة القيام بتلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها فى أعمال التشطيبات لنهوها بشكل متكامل قبل افتتاحه، مع قيام شركة متخصصة فى أعمال النظافة العامة، وأيضًا الصيانة الدورية، بجانب الاهتمام بمنظومة الحريق والإطفاء من خلال الحماية المدنية للحد من حدوث أى حرائق، وكذا كاميرات المراقبة لتأمين المنطقة بالكامل.



محافظ أسوان خلال الجولة



جانب من جولة المحافظ



محافظ أسوان أمام المحال



جانب من الجولة