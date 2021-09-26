محافظة الجيزة تشن حملات لإزالة التعديات ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملات بقطاع هضبة الأهرام في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء لتفعيل القانون وردع المخالفين، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقطعة ص البوابة الثالثة بحدائق الأهرام وتم سحب المعدات والأبواب ومواد البناء ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن هضبه الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قام قطاع الهضبة بهدم وإزالة كاملة لحوائط مخالفة بالعقار الكائن 61 قطعة ب وتنفيذ أعمال بدون ترخيص وتم تحرير محاضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى السياق تم رفع البلدورات والكتل الإسمنتية بالطريق البطئ بقطاع هضبة الأهرام وتجريد ورفع مخلفات وتجمعات القمامة بمتابعة، توفيق جمال رئيس القطاع.