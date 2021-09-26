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لليوم الثانى.. استمرار تسجيل رغبات طلاب الثانوية دور ثان بالمرحلة الثالثة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:00 ص
لليوم الثانى.. استمرار تسجيل رغبات طلاب الثانوية دور ثان بالمرحلة الثالثة تنسيق القبول بالجامعات
كتب ـ محمد صبحى

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يواصل طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى علي شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ثانى أيام فتح موقع التنسيق الالكترونى، أعمال تسجيل الرغبات  على الموقع.
 
وسجل أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، ويتم التقدم من خلال المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
 
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
 
وحول أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى، فأوضحت:
ـ معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
ـ الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
 
وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات. 
 
 

التنسيق

موقع التنسيق

تنسيق المرحلة الثالثة

اخبار مصر

اخبار مصرية

طلاب الدور الثانى

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