فريق جراحى ببنها التخصصى ينقذ حياة رضيع ولد بأمعاء خارج بطنه

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن فريق طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها من إنقاذ حياة طفل رضيع مولود منذ عدة أيام فقط بمحافظة البحر الأحمر بفتق سرى تسبب فى خروج أمعائه ومشاكل فى جدار البطن، حيث تم إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء لداخل البطن ومعالجة التشوهات، ويرقد الطفل حاليا فى حضانات المستشفى تحت الرعاية المركزة ومتابعة الأطباء.

وتعود تفاصيل الحالة إلى أن والد الطفل استغاث بطوارئ وزارة الصحة التى كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتواصل مع مستشفى تخصصى لإنقاذ حياة الطفل الذى ولد يعانى من خروج أمعائه خارج البطن، ووجود تشوهات بجدار البطن.

وعلى الفور تم التنسيق مع مستشفى الأطفال التخصصى ببنها التى استقبلت الحالة وأجرت الجراحة اللازمة.

وفى هذا السياق أكد والد الطفل حسنى عاطف، أنه فوجئ بعد ولادة زوجته طفلهما الرابع منذ عدة أيام فى مستشفى خاص بالبحر الأحمر مصابا بفتق فى جدار البطن تسبب فى خروج أمعائه خارج البطن، وعلى الفور انتقل به لمستشفى الغردقة حيث يقيم هناك ويعمل سباكًا ليفاجأ عدم وجود قسم لجراحة الأطفال لإنقاذ الطفل.

وكانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحركت لإنقاذ طفل ولد فى أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقى يتمثل فى خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن وصعوبة بالتنفس ويحتاج إلى حضانة وإجراء جراحة دقيقة لإنقاذه وقد تم حجز الطفل فى حضانة مستشفى الغردقة العام وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصى واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته.