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غدا.. آخر موعد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بموقع التنسيق

الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:00 ص
غدا.. آخر موعد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بموقع التنسيق تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الالكترونى مساء غد الاثنين باب تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية، وذلك لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية الدور الأول عام 2021، حيث يتقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
 
وكانت انطلقت مرحلة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية يوم الخميس الماضى  وذلك على النحو التالى:
 
1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، دبلوم المدارس الثانوية التجارية الصناعية الزراعية السياحة والفنادق 60% فأكثر.
 
2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية الصناعية السياحة والفنادق الخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس الصناعية التجارية السياحة والفنادق والزراعية نظام الخمس سنوات بالإضافة إلى دبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز 60% فأكثر.
 
وبالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض "شعبة تمريض" التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية فتيات تمريض بشرط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك بنسبة مئوية 75% فأكثر.
 
أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 

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