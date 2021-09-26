صحة الغربية تخصص 7 وحدات جديدة لتلقى لقاح كورونا بمراكز وقرى المحافظة

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له تخصيص 7 وحدات صحية جديدة لتلقى لقاح كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة لتخفيف العبء عن المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

وأشار «وكيل الوزارة» إلى أن أماكن تلقى اللقاح سوف يتم توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة الاماكن هى إدارة طنطا اول وحدة محلة مرحوم وحدة تلبنت قيصر وحدة شوبر.

وإدارة طنطا ثان وحدات دفرة وإخناواى، إدارة المحلة اول وحدات بشبيش و محلة أبو على وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين، مؤكدا إلى أنه سيبذل كافة الجهود لزيادة عدد المراكز بالغربية حتى يتم التيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.