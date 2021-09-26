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سلطات موريتانيا تعلن اعتقال 123 شخص خلال احتجاجات وأعمال شغب

الأحد، 26 سبتمبر 2021 07:00 ص
سلطات موريتانيا تعلن اعتقال 123 شخص خلال احتجاجات وأعمال شغب الشرطة الموريتانية
أحمد علوى

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اعتقلت السلطات الموريتانية 123 شخصا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد، وفق موقع "صحراء ميديا" عن مصدر مطلع.

وزار قائد الدرك الوطني الموريتاني عبد الله ولد أحمد عيشة فجر الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة.

ويوم الأربعاء احتج العديد من سكان اركيز على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة.

وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة.

 

موريتانيا

الشرطة الموريتانية

اخبار موريتانيا

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