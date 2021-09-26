زيادة المراكز الثابتة والفرق المتحركة بأسوان لتطعيم 960 ألف مواطن ضد كورونا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

اطمئن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على منظومة تلقى اللقاحات وأسلوب وآلية التسجيل بما يساهم فى حصول المواطنين على جرعات التطعيم بسهولة ويسر، وخاصة فى ظل زيادة المراكز الثابتة والتى وصلت إلى 27 مركزا.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم زيادة الفرق المتحركة التى تجوب مختلف القرى والمدن والمراكز لتحقيق المستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة فى المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مبادرة «معًا نطمئن.. سجل الآن» أثناء تقديم خدماتها للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار محتملة.

وأشار إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من خلال دعم الفرق المتحركة بأتوبيسات مشروع النقل الداخلى بما يعود بشكل إيجابى على المواطنين فى توفير أماكن تسجيل وتلقى اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل يساهم فى خفض معدلات الإصابة والوفيات على أكمل وجه.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن حملة مبادرة معًا نطمئن شملت المواقع الأكثر ازدحاما من المواطنين داخل مدينة أسوان وستستمر لمدة شهرًا كاملًا فى باقى الأحياء والقرى والمدن.

ولفت إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين فى تسجيل أسمائهم لتلقى التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومى ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وكشف إيهاب حنفى بأنه تم تجهيز عدد (7) مراكز شباب بالكامل لتلقى التطعيم على مستوى المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.



محافظ أسوان خلال الحملة



قافلة معا نطمئن



محافظ أسوان مع المواطنين