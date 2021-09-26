اليوم السابع
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رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يتفقد سير العمل بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:41 ص
رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يتفقد سير العمل بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي تفقد العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، سير العمل بموقع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها، حتى يتم إدخال المحطة الخدمة في أكتوبر 2021.
 
كما تفقد المهندس أمين زينهم، خلال جولته، أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تابع الحملات التى تشنها الإدارات المختصة بالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز، والتى أسفرت عن  إزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة "الأرجيلة" من بعض المقاهي، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه النوبارية الجديده

مشروعات الصرف الصحى

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