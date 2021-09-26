حملات مكثفة على أسواق ومخابز ومستودعات الغاز بدمياط تسفر عن تحرير 603 محاضر

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 603 محضر خلال الحملات المُنفذة فى النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى، حيث تم تحرير عدد 63 محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وإدارة مخبز بدون ترخيص، وبالمرور على الأسواق تم تحرير 540 محضرا بعد رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وفى السياق ذاته، فقد قامت المديرية بسحب عدد 32 عينة منهم 10 عينات من القمح المُعد للطحن وعدد 12 عينة من دقيق 82٪ و 10 عينات من النخالة، هذا إلى جانب 23 عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.